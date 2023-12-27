Кількість жертв в Одесі внаслідок атаки дронів-камікадзе зросла: поранений чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

За уточненою інформацією, у передмісті Одеси внаслідок падіння збитого дрона постраждали четверо осіб.

"Одна людина загинула на місці, ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер", - йдеться в повідомленні.

Станом на зараз 17-річний підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно.

За уточненими даними, цієї ночі на півдні України протиповітряна оборона збила 17 "шахедів": в Одеській області - 8, Херсонській - 5, Вінницькій - 2, Миколаївській - 2.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 27 грудня атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Бойова робота зі знищення "шахедів" тривала 7 годин. Безпілотники летіли двома хвилями з інтервалом 15 хвилин.