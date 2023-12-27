Керівниця з цифрової трансформації Міністерства оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшили на 750 тисяч записів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю DOU.

Реєстр "Оберіг" - це база військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані. Вона не містить дані щодо чинних військовослужбовців.

За словами Черногоренко, умовно кажучи, це як реєстр паспортів чи єдиний державний демографічний реєстр із персональною інформацією громадян.

Вона додала, що запланована робота по реєстру "Оберіг" завершена: базу збільшили на 750 тисяч записів, а 88% даних вже верифіковано.

"Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів", - розповіла Черногоренко.

Раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що запуск реєстру значно спростить мобілізаційні заходи в Україні. На цей момент база ще не синхронізована з іншими державними реєстрами.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів пізно ввечері 25 грудня зареєстрував у парламенті новий законопроєкт про зміну правил мобілізації в Україні. Що варто знати про цей документ - читайте у матеріалі Kyiv Post.