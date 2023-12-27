Україна відкриває нові посольства в Африці: українське посольство запрацювало в Аккрі, столиці Гани.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС.

Він наголосив, що минулоріч президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

"Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі", - зауважив Кулеба.

За його словами, розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.

Міністр закордонних справ уточнив, що до призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Дипустанова здійснюватиме весь спектр функцій: розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв'язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.

Наступними країнами, в яких піднімуть український прапор над новими українськими посольствами, стануть Руанда, Мозамбік і Ботсвана, оголосив Кулеба.

Загалом же Україна планує відкрити десять нових посольств в Африці.