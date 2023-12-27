Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко не виключає, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям та пенсійні виплати мільйонам громадян, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги на початку 2024 року.

Про це вона розповіла виданню Financial Times.

Йдеться про затримку виплати зарплат 500 тис. держслужбовців, 1,4 млн вчителів, а також пенсій 10 млн пенсіонерів.

Як наголосила Свириденко, дефіцит зовнішньої підтримки поверне українську економіку до режиму "виживання" після того, як вона розпочала відновлення цьоого року. Міністерка зауважила, що "підтримка партнерів є вкрай важливою, нам це потрібно терміново".

Наступного року країні потрібна зовнішня підтримка у розмірі 37 мільярдів доларів, додала Свириденко.

Нагадаємо, на початку грудня очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав Конгрес США якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України, адже без американської допомоги існує великий ризик поразки у війні з Росією.

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Однак 21 грудня Конгрес США пішов на різдвяні канікули, а до питання України законодавці повернуться на початку січня.