З початку 2023 року співробітники СБУ ліквідували понад пів тисячі російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони, йдеться у повідомленні спецслужби на Facebook.

«Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен», – наголошують в СБУ .

Варто зазначити, що за інформацією пресслужби СБУ, насамперед російське військове командування застосовувало цю техніку у складі так званих «бронекулаків» для штурму Авдіївки та Бахмута.