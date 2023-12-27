З початку 2023 року співробітники СБУ ліквідували понад пів тисячі російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони, йдеться у повідомленні спецслужби на Facebook.

«Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен», – наголошують в СБУ .

Варто зазначити, що за інформацією пресслужби СБУ, насамперед російське військове командування застосовувало цю техніку у складі так званих «бронекулаків» для штурму Авдіївки та Бахмута.

 

 

Важка бронетехніка також знищувалася під час контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

«СБУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує «утилізовувати» особовий склад та бойову техніку рф і тим самим наближає нашу Перемогу», – резюмують в СБУ.

Раніше Kyiv Post писав про те, що за 4 місяці Україна знищила 20% Чорноморського флоту Росії. Напередодні стало відомо про те, що ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Українські хакери зламали одну з найбільших бухгалтерських програм у Росії - в Мінцифри заявляють про мільйонні збитки
4 години тому
Українські хакери зламали одну з найбільших бухгалтерських програм у Росії - в Мінцифри заявляють про мільйонні збитки
КиївПост
ЗСУ – абсолютний лідер довіри українців
4 години тому
ЗСУ – абсолютний лідер довіри українців
КиївПост
У ЄС розглядають "план Б" щодо 20 млрд євро для України в обхід Угорщини - FT
5 годин тому
У ЄС розглядають "план Б" щодо 20 млрд євро для України в обхід Угорщини - FT
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Рекордно теплий грудень у Києві
Далі » У ЄС розглядають "план Б" щодо 20 млрд євро для України в обхід Угорщини - FT