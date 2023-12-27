З початку 2023 року співробітники СБУ ліквідували понад пів тисячі російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони, йдеться у повідомленні спецслужби на Facebook.
«Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен», – наголошують в СБУ .
Варто зазначити, що за інформацією пресслужби СБУ, насамперед російське військове командування застосовувало цю техніку у складі так званих «бронекулаків» для штурму Авдіївки та Бахмута.
Важка бронетехніка також знищувалася під час контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
«СБУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує «утилізовувати» особовий склад та бойову техніку рф і тим самим наближає нашу Перемогу», – резюмують в СБУ.
Раніше Kyiv Post писав про те, що за 4 місяці Україна знищила 20% Чорноморського флоту Росії. Напередодні стало відомо про те, що ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії.
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