26 грудня в українській столиці зафіксували новий температурний рекорд: середньодобова температура повітря сягнула +5,9°С.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) імені Бориса Срезневського в своєму Facebook.

«Грудень вражає киян теплом. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 грудня у столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який склав +5,9°С, що на 0,1°С вище, ніж у 2015 році», — йдеться у повідомленні.

Дослідники ЦГО зауважили, що, за кліматичною нормою, така температура відповідає кінцю березня.

До цьогоУкрінформ повідомляв, що у Києві 19 грудня зафіксували рекорд найвищої мінімальної температури повітря, яка становила +4,1°С.