Лідери країн-членів Європейського Союзу працюють над “планом Б” щодо виділення Україні допомоги обсягом 20 мільярдів євро у випадку можливого вето Угорщини на позачерговому саміті Євроради в лютому 2024 року.

Про це пише The Financial Times із посиланням на власні джерела.

Мова йде про фінансування допомоги Україні поза механізмом Ukraine Facility в межах довгострокового бюджету ЄС на 2024-2027 роки, який розглядався початково.

Нова пропозиція передбачає надання країнами Євросоюзу гарантій до бюджету ЄС на відповідну суму. Таким чином Єврокомісія матиме змогу запозичити для України на ринках капіталу 20 млрд євро. Однак остаточна сума та умови ініціативи ще на етапі обговорення.

У разі ухвалення цієї пропозиції на неформальному засіданні Євроради, яке відбудеться 1 лютого наступного року в Брюсселі, МВФ матиме можливість виділити черговий транш на близько 900 млн дол. для України.

Нагадаємо, заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю з Kyiv Post запевнив, що політичне рішення 26 країн ЄС (усіх, окрім Угорщини) щодо виділення Україні 50 млрд євро в рамках інструменту Ukraine Facility вже є. Для нашої держави наразі це ідеальний варіант, але існують й інші. Зокрема, надання такої ж суми, але шляхом двосторонньої допомоги з боку країн-членів ЄС.

На підсумковій пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зрештою отримає заблоковані через вето Орбана 50 млрд євро допомоги від ЄС.