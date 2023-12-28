Про позитивні зміни у питанні БПЛА повідомив у своєму Facebook журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«На Авдіївський напрямок почали надходити необхідні дрони від держави. Дякую Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, що питання почало вирішуватись», — зазначив він.

Бутусов зауважив, що обсяги поки що значно менші за ті, які раніше передало місцеве самоврядування.

«Обсяги постачання потрібно негайно збільшити, щоб це закривало хоча б денні витрати. Поставки дронів від волонтерів та місцевого самоврядування поки що залишаються головним джерелом озброєння наших військ», — додав журналіст.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росіяни розстріляли українських військовополонених під Роботиним: названі ймовірні підозрювані ВАЖЛИВО Війна в Україні
18 хвилин тому
Росіяни розстріляли українських військовополонених під Роботиним: названі ймовірні підозрювані
КиївПост
Україна на Netflix: Топ-7 фільмів, які варто подивитися
52 хвилини тому
Україна на Netflix: Топ-7 фільмів, які варто подивитися
Regina Filonenko
Росія масштабує навчання лейтенантів та прискорює вишкіл молодших офіцерів Війна в Україні
1 годину тому
Росія масштабує навчання лейтенантів та прискорює вишкіл молодших офіцерів
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній З квартири ексдиректора Russia Today Красовського вивезли невпізнаний труп - джерело
Далі » У США готуються до ймовірних «майбутніх переговорів» з РФ, — Politico