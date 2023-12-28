Про позитивні зміни у питанні БПЛА повідомив у своєму Facebook журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«На Авдіївський напрямок почали надходити необхідні дрони від держави. Дякую Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, що питання почало вирішуватись», — зазначив він.

Бутусов зауважив, що обсяги поки що значно менші за ті, які раніше передало місцеве самоврядування.

«Обсяги постачання потрібно негайно збільшити, щоб це закривало хоча б денні витрати. Поставки дронів від волонтерів та місцевого самоврядування поки що залишаються головним джерелом озброєння наших військ», — додав журналіст.