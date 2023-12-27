Джерела Kyiv Post у розвідці повідомили: “З конспіративної квартири, якою користувався Антон Красовський, ексдиректор Russia Today, вивезли труп”.

Втім, наразі немає більш докладної інформації про тіло, що вивезли з квартири, де мешкав Красовський.

Раніше, 25 грудня, співрозмовник Kyiv Post в українській військовій розвідці повідомив, що Антон Кузнєцов-Красовський, який закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей, дійсно був отруєний.

Варто додати, що за інформацією анонімного Telegram-каналу "ЧВК-ОГПУ", з квартири пропагандиста Красовського винесли тіло його друга і коханця, Олексія Черних, актора театру Et Cetera. Зокрема, 25 грудня Telegram-канал повідомив, що чоловік нібито помер від інфаркту в той самий день і годину, коли у Красовського сталося важке отруєння. Однак у "ЧВК-ОГПУ" впевнені - вони обидва (Красовський і Черних - ред.) були отруєні.

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Джерала анонімного Telegram-каналу розповідають: Олексій Черних говорив, що живе з Красовським у конспіративний квартирі ФСБ. Там нібито переховують людей і проводять секретні зустрічі.

“Олексій був другом, найулюбленішою людиною Антона. Версії обговорюються різні. Від самі знаєте яких речовин до початку полювання на представників гей-спільноти. Коли триває цькування, вже не важливо, яких переконань дотримується людина”, - пише анонімний Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Розвідка, втім, не визнає своєї причетності до смерті Черних. Раніше Kyiv Post писав, що, до прикладу, колишнього народного депутата України від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і зрадника Іллю Киву ліквідувала СБУ.