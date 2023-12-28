На тлі затримок із американською та європейською допомогою Україні адміністрація президента США Джо Байдена непомітно змінює свою стратегію підтримки Києва. Тепер увага перемикається з повної перемоги над Росією на поліпшення позицій України для ймовірних «майбутніх переговорів». Про це повідомило видання Politico з посиланням на американських урядовців.

Попри публічні заяви Білого дому і Пентагону про те, що офіційних змін у політиці не відбулося, офіційні особи США та Європи наразі обговорюють з українцями перехід сил Києва від «невдалого контрнаступу» на сильніші оборонні позиції на сході України, пише видання.

«Оскільки американська та європейська допомога Україні зараз перебуває під серйозною загрозою, адміністрація Байдена та європейські чиновники непомітно переключають свою увагу з підтримки мети України повністю перемогти Росію на покращення її позиції у можливих переговорах щодо припинення війни», — розповіли чиновник адміністрації Байдена та європейський дипломат, який базується у Вашингтоні

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«Такі переговори, ймовірно, означатимуть передачу частини України Росії», — додали у статті.

За словами представника адміністрації Байдена та європейського дипломата, ці зусилля включають посилення систем ППО, будівництво укріплень, а також протитанкових загороджень і ровів уздовж північного кордону України з Білоруссю.

Окрім цього, Білий дім зосереджений на збільшенні виробництва озброєння в Україні. Представник адміністрації повідомив виданню, що більша частина цього стратегічного переходу спрямована на зміцнення позиції України для «будь-яких майбутніх переговорів». Оскільки, на погляд джерела, «єдиний спосіб закінчити війну в кінцевому підсумку — це переговори».

У США хочуть, щоб Україна починала переговори з сильних позицій, але джерело Politico зауважило, що наразі жодних переговорів поки що не планується.

Водночас європейський дипломат у Вашингтоні розповів виданню, що Європейський Союз також погрожує прискоренням членства України в НАТО, аби «поставити українців у кращу ситуацію для переговорів» з Росією.