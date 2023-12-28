Про норми в новому законопроєкті про мобілізацію, які суперечать Конституції України, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі національного телемарафону «Єдині новини UAразом» 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

«Я завжди ставлюся до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави і не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Це, я так розумію, відбуватиметься не на етапі підготовки на рівні Кабміну (Кабмін уже подав), а на етапі підготовки до розгляду в комітеті. Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене: ми (офіс омбудсмена — ред.) ретельно його вивчатимемо, і я робитиму свої заперечення», — заявив омбудсмен.

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При цьому він уточнив, що йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроєкті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

«Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно», — пояснив Лубінець.

«Із одного боку, ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян, ми воюємо проти Російської Федерації. Але ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти Російської Федерації, перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець», — наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

До цього, 25 грудня, Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроєкт №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби.

Ця законодавча ініціатива, зокрема, передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.