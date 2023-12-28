Таку заяву російський диктатор зробив у березні 2023 року. Про це повідомило видання Nikkei Asia з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що така заява була способом Путіна узагальнити несприятливу на той час для Росії ситуацію і запевнити Сі Цзіньпіна, що Росія зрештою переможе.

«Це зауваження також було попередженням для Сі не змінювати свою проросійську позицію», — йдеться у виданні.

Як повідомляє Nikkei, незалежно від того, чи повірив Сі в слова Путіна, це могло вплинути на подальші відносини між Росією та Китаєм. Зокрема, це відобразилося у відрядженні китайської миротворчої місії в Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР.

Окрім цього, за даними видання, Китай переглянув свою стратегію, оскільки затяжна війна в Україні суттєво вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, зокрема, на його плани приєднання Тайваню.

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З огляду на заяву російського президента, повідомлення про нібито сигнали РФ про відкритість до припинення вогню та переговорів не слід сприймати «за чисту монету».

Скоріше за все, Путін просто хоче створити ілюзію напередодні президентських виборів, вважаючи, що це йому допоможе.

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