Право бути собою — це те, що ми українці сьогодні відстоюємо. Бути собою в тому, як живемо, говоримо, думаємо та їмо. Тому напередодні Різдва я відчуваю маленький обов'язок — нагадувати усім, що таке справжня українська їжа та які її сучасні прояви. Я знаю, що святкові страви можуть бути простими, смачними, а головне — дуже українськими. І хочу, щоб ви також у цьому переконалися. Якщо ви зараз в іншій країні й знаходитеся далеко від дому, влаштуйте для себе справжнє свято, щоб подумки об’єднатися з усіма українцями, в кожному куточку планети. Це зробить нас ще сильнішими!

Традиційний різдвяний стіл просто неможливо уявити без куті. Хоч і готується ця страва лише кілька разів на рік, вона міцно засіла в нашій ідентичності й вважається головною на різдвяному столі. Кутю варять із різноманітних круп та цільних зерен: пшениці, перловки, булгура, рису, ячменю, вівса та навіть гречки. Головна умова — щоб крупа була м’яка, але водночас розсипчаста. А також — додають різні смаколики: мед, вершкове масло, мак, волоські горіхи, курагу та родзинки. Я ж рекомендую поекспериментувати й додати до куті цедру лимона та імбир. Повірте, це божественно смачно.

Цей салат може стати як повноцінною вечерею у будні, так і прикрасити ваш святковий стіл. А ще слугуватиме чудовою альтернативою радянському олів’є. До всього, салат з тунцем та картоплею є не лише ситним і смачним, але й дуже корисним. Пропоную заправити його натуральним домашнім соусом айолі. Саме він об’єднає всі продукти у вишукану різдвяну страву.

Українці обожнюють оселедець. А оселедець з овочами — це просто якесь сакральне поєднання. І мова не про салат “шуба”, до якого ми всі так звикли. Це дещо значно вишуканіше. На свята пропоную потішити себе та рідних запеченим м'якеньким гарбузом у поєднанні з ніжною слабосоленою рибою та йогуртовим соусом. Спробуйте, і ви будете повертатися до цієї закуски знову і знову.

Качка на святковому столі у багатьох країнах має якесь особливе значення. Ми українці — не виняток. І якщо в середині року качку готують далеко не всі, то на різдвяні та новорічні свята ця птиця “залітає” практично в кожну оселю. Особисто я люблю запікати качку з апельсинами, або ж мандаринами. Втім, ви можете також використати айву, кисло-солодкі яблука та будь-яку крупу, додавши до неї сухофрукти — таким чином водночас із м'ясом ви отримаєте й смачний гарнір.

Всі полюбляють картопляне пюре. Але мало хто знає, що українці мають свою власну страву з картоплі — це українська товчанка з маком і квасолею. Цю страву наші передки готували ще 100 років тому. На перший погляд, таке поєднання може здатися вам трохи дивним, але ви будете вражені, наскільки воно вдале. Тому обов’язково спробуйте приготувати до святкового столу.

Вважаю рогалики просто ідеальною випічкою на свята, бо вони ефектно виглядають, зручно діляться на порції й мають неймовірний смак. До всього, випічка з маком дуже характерна для української кухні вже протягом багатьох століть. Як до святкового столу, так і на щодень. Маковий рогалик до свята пропоную доповнити трояндовим варенням. Саме так готував його творець, львів’янин Леон Урбанський, який свого часу зробив цю страву культовою.

Навіть і сперечатися не треба, що узвар із сухофруктів — король напоїв на святковому столі в Україні. Його аромат зводить з розуму та змушує знов і знов підставляти склянку. Тому беріть цей рецепт та готуйте на всю родину.