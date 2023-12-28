Про новий пакет військової допомоги йдеться у повідомленні від пресслужби Пентагону.

Пакет складається з додаткових боєприпасів для систем NASAMS і HIMARS, артилерійських снарядів калібру 155 мм і 105 мм. А також до нього входять зенітні ракети Stinger, протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin і AT-4.

Крім того, до переліку входять понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї, підривні боєприпаси для усунення перешкод, запчастини, медичне обладнання, «технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання».

До цього в адміністрації Білого дому наголосили, що у 2023 році у США є кошти на виділення лише одного додаткового пакету оборонної допомоги. Після цього потрібні будуть ухвалення рішень про нову допомогу.

У жовтні президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Сенат США повідомив, що все ж таки до кінця поточного року не голосуватиме за цей пакет допомоги.