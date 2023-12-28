За часи незалежності український кінематограф став потужною силою, що яскраво відображає самостійний розвиток молодої країни. Сьогодні українське кіно переживає період нового розквіту та привертає увагу світових стрімінгових платформ.

За 32 роки незалежності український кінематограф подолав складний шлях від майже повного занепаду до міжнародного визнання. Українське кіно відображає усі найважливіші моменти сучасної історії – від Помаранчевої революції до російської окупації, об’єктивно демонструючи реальність країни у художній та документальній формах.

У 2022 році українська кіноіндустрія продемонструвала надзвичайну стійкість до найскладніших випробувань: війна, економічна криза, виїзд фахівців з країни та залучення багатьох режисерів і акторів до лав Збройних сил України.

Усі ці чинники створили небачені труднощі для розвитку галузі. Проте, навіть у таких умовах українські фільми продовжують виходити на екрани, підкорюючи глядачів по всьому світу.

Kyiv Post зібрав топ-7 фільмів і серіалів, доступних на стрімінговій платформі Netflix, щоб ознайомити своїх читачів і підписників із сучасним українським кіно.

“Мої думки тихі”

Режисер: Антоніо Лукич (2019)

Звукорежисер і композитор Вадим, зазнавши безліч невдач у роботі та особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом втекти від проблем та переїздити до Канади. Однак задача виявляється значно складнішою, адже головним супутником Вадима у новій роботі буде… його мати.

Для Антоніо Лукича ця робота стала дебютною. Ідея фільму виникла з особистих спостережень режисера. Кілька років тому він зустрів колишнього однокурсника — фрілансера, який заробляв на життя тим, що документував різноманітні звуки для європейських компаній. Одного разу німецький підрядник попросив його записати голоси українських тварин. Антоніо вирішив, що ця дивакувата життєва історія є чудовим задумом для майбутнього фільму. (1)

Готуючись до зйомок, режисер разом із командою вирушив на Закарпаття в “inspiration tour” (за натхненням). Там творча група відвідала страусову ферму, яка в подальшому стала частиною кінокартини.

“Мої думки тихі” став першим українським фільмом, який був показаний на HBO Europe.(2)

“Люксембург, Люксембург”

Режисер: Антоніо Лукич (2022)

Комедійна драма "Люксембург, Люксембург" розповідає про братів-близнюків – Миколу і Василя, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько живе в Люксембурзі та серйозно хворіє. Хлопці вирушають у подорож, аби побачити його востаннє.

Це друга повнометражна робота українського режисера Антоніо Лукича. Зйомки відбувалися у 2021 році у Києві, на Полтавщині та на справжньому полігоні в Люксембурзі.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну знімальна група отримала повідомлення, що “Люксембург, Люксембург” відібрано для участі в програмі “Горизонти” Венеційського кінофестивалю. Однак на той момент фільм ще не було завершений.(3)

Після 24 лютого 2022 року деякі члени команди залишили країну, а інші вирушили на передову. Проте, незважаючи на зменшення знімальної групи, обстріли, виття сирен та відключення світла, роботу над картиною було завершено, і стрічка врешті була представлена на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.

“Зима в огні. Боротьба України за свободу”

Режисер: Євген Афінєєвський (2015)

Цей фільм один із перших, що були зняті про події Революції Гідності 2013-2014 років в Україні. “Зима в огні” – 93-денна хроніка подій Євромайдану, які назавжди змінили хід української історії. Мирні студентські мітинги на Майдані Незалежності в Києві на підтримку євроінтеграції переросли у кровопролитні зіткнення, але в результаті призвели до повалення корумпованого режиму президента Віктора Януковича.

У листопаді 2013 року київський друг переконав ізраїльсько-американського режисера Євгена Афінєєвського кинути все і приїхати в Україну. Взявши з собою лише дві камери, дуже скоро Афінєєвський зрозумів, що йому необхідна підмога. “Ми зрозуміли, що тут відбувається історія, і почали залучати все більше і більше операторів... нам потрібно було все більше і більше очей на місці”, – говорив тоді Афінєєвський в інтерв'ю Радіо Свобода.

В результаті над фільмом працювали 28 операторів, які, ризикуючи життям, документували події Революції Гідності.

Афінєєвський зосередився саме на особистих історіях людей, які вийшли на Майдан. Одним із найяскравіших героїв став 12-річний Рома, який залишив свою домівку та приєднався до протестів на Майдані.(4)

Netflix долучився до виробництва фільму. Так “Зима у вогні” стала першою українською кінокартиною, права на розповсюдження якої придбала ця стрімінгова платформа.

У 2016 році стрічка була номінована на Оскар у категорії “Кращий документальний фільм”.

“Слуга народу”

Режисер/продюсер Олексій Кириченко (2015-2019)

Вчитель історії Василь Голобородько в присутності колег відверто критикує український уряд. Один із учнів знімає його на камеру та заливає ролик у YouTube. Відео стає хітом і надихає людей почати збір коштів на президентську кампанію для вчителя. Несподівано для себе Голобородько перемагає на виборах.

“Слуга народу” – український телесеріал, створений студією “Квартал 95”, головну роль у якому зіграв чинний президент України Володимир Зеленський.

Прем'єра першого сезону відбулася в листопаді 2015 року, другого – в жовтні 2017-го. Третій сезон вийшов на екрани під час президентської виборчої кампанії у березні 2019 року. У травні того ж року виконавець головної ролі Володимир Зеленський став президентом України.

Серіал отримав безліч міжнародних премій. Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на його показ у 2016 році. “Ми дуже пишаємося тим, що створили український серіал, який з'явиться на Netflix. Це прорив для всієї української телеіндустрії”, – говорив тоді Зеленський.(5)

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року популярність серіалу значно зросла. Права на трансляцію прагнули отримати все більше світових компаній. Вже в березні Netflix повідомив, що через великий попит серіал знову стане доступним для показу в США.

“Памфір”

Режисер: Дмитро Сухолицький-Собчук (2022)

Ця кінодрама розповідає історію заробітчанина на прізвисько Памфір, який повернувся в рідне село. Герой, який колись займався контрабандою, щосили намагається триматися подалі від криміналу, але змушений піти на компроміс із совістю через необережні дії свого сина.

Події фільму розгортаються під час Маланки – українського традиційного свята, яке відзначається 13 січня і супроводжується маскарадними виставами, стародавніми обрядами та містичними костюмами.

Зйомки проходили в Івано-Франківській області. Під час підготовки до створення картини знімальна група вирушила в експедицію по Західній Україні, зібравши детальний фото- і відеоархів. Усі актори також ретельно готувалися до зйомок: їздили в гори та жили за традиціями справжніх гуцульських родин.(6)

Фільм був створений спільними зусиллями України, Франції, Польщі та Чилі. Окрім Канського фестивалю, “Памфір” було показано на більш ніж 40 фестивалях у 25 країнах.

“Носоріг”

Режисер: Олег Сенцов (2021)

Сюжет фільму розгортається в 1990-х роках в Україні. Головний герой на прізвисько "Носоріг" потрапляє до кримінального світу, проте цей шлях приводить його зовсім не туди, куди він очікував.

Режисер Олег Сенцов, уродженець Криму, розпочав роботу над фільмом ще в 2012 році. Однак після того, як у листопаді 2013 року спалахнули протести “Євромайдану”, активістом якого став сам Сенцов, проєкт було призупинено.

Під час кримської кризи 2014 року режисера затримала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ).

Його звинуватили у “плануванні терактів”, перевезли до Москви та оголосили вирок у вигляді 20 років позбавлення волі.

У 2018 році Сенцов став лауреатом премії Європарламенту “За свободу думки” імені Сахарова.

7 вересня 2019 року, в рамках обміну полоненими між Росією та Україною, режисер повернувся додому. Того ж року робота над фільмом була відновлена.(7)

Головну роль у “Носорозі” зіграв Сергій Філімонов, доброволець батальйону “Азов” та лідер руху “Гонор”. Наразі режисер і актор служать у лавах ЗСУ.

“Ті, хто залишився”

Режисери: Артем Литвиненко, Павло Остриков, Тала Пристаєцька, Валентин Шпаков, Олексій Ясаков, Катерина Царик. (2023)

Події серіалу розгортаються в Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен епізод – окрема історія, в основу якої лягли реальні події.

Серед головних персонажів: жінка з дітьми, яка змушена жити в одному будинку з двома чоловіками – теперішнім і колишнім; працівник зоопарку, якого початок війни застав прямо на роботі; безхатько, який допомагає місцевій територіальній обороні; хлопчик, який у своїй уяві збиває ракети і таким чиним себе заспокоює; німець, який приїхав до Києва за дівчиною, але став волонтером; зірка української естради, яка веде трансляцію з власної квартири в столиці та стає натхненням для мільйонів.

Усі шість історій серіалу створені шістьма різними режисерами, які особисто відчули усі труднощі перебування у Києві на початку вторгнення.(8)

Ця драма з елементами трагікомедії показує, як гумор і самоіронія стали для українців найважливішими інструментами збереження здорового глузду серед хаосу війни.

Зйомки фільму розпочалися після звільнення Київщини наприкінці березня 2022 року, в умовах постійних ракетних обстрілів, відключень електроенергії та численних обмежень. Роботу над стрічкою було завершено всього за 33 дні.

Серіал “Ті, хто залишився” став першим телевізійним проєктом, прем'єра якого відбулася в цифровому форматі на Netflix в Україні та 18 інших європейських країнах.

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