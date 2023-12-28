Близько 7400 ракет різних типів Російська Федерація запустила по Україні від початку широкомасштабного вторгнення - з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ ("СтратКом").

"Третину з цієї кількості становили ракети С-300 та С-400. Близько 900 штук - балістичні ракети "Іскандер-М". Ракет "Кинджал" використали вже 48 штук", - вказано у повідомленні.

До того ж, за даними військових, Росія атакувала Україну близько 3700 ударними БПЛА "Шахед". Із них Сили оборони знищили близько 2900.

За даними української розвідки, на початок листопада цього року у Росії в запасах було приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть уражати об'єкти на відстані понад 350 кілометрів.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи нещодавню публікацію The New York Times, запевняв, що Росія ще довго не зможе наблизитися до довоєнних показників.

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Він наголошував, що поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня запасів ракет станом на 24 лютого 2022 року. Водночас Юсов не підтвердив, але й не спростував інформацію про те, що росіянам вдалося збільшити виробництво ракет.