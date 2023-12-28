Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що в 2024 році заплановано збільшення виробництва зброї в 6 разів.

«Оборонна промисловість стає локомотивом відновлення економіки», - сказав міністр на пресконференції.

Він додав, що натепер спроможності оборонного комплексу приблизно вдвічі більші за наявне фінансування. Тому разом з командою Міністерства оборони, Міністерства фінансів, прем'єром-міністром і президентом ведеться робота щодо пошуку додаткового фінансування для цого сектора. Наразі оборонна промисловість нараховує 300 тис. працівників та 500 підприємств, 400 з яких є приватними.

Камишін наголосив, що лише за останні роки в Україні дійсно запрацювало виробництво зброї. Поштовхом до цього стало повномасштабне вторгнення Росії в 2022 році.

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Найбільше увага приділяється виготовленню артилерійських снарядів, дронів і БТРів. Гірша ситуація з виробництвом власних снарядів калібру 155 мм.

«У нас є дослідні зразки, але в цьому калібрі ми залежимо від партнерів та постачання дефіцитних порохів, які Україна ніколи не виробляла. Ми сподіваємось на підтримку наших партнерів у питанні порохів. Готові почати власне виробництво снарядів – частину елементів ми вже освоїли», - пояснив Камишін.

Він зазначив, що Україна працює над розробкою власних систем протиповітряної оборони. Серед них - гібридна система ППО FrankenSAM:

«Історія, яка називається FrankenSAM - це наша продуктивна така співпраця з американськими партнерами, у якій ми взяли наші радянські системи, їх інтегрували разом з нашими західними партнерами, разом з західними ракетами, разом з західними пусковими установками і отримали на фініші нове гібридне ППО.

Всі знають, що розробка нової ППО - це 5 років плюс. Ми не чекаємо 5 років, ми розробляємо свої системи: великі, складні, дорогі, довгі. Паралельно розробляємо те, що називаємо гібридним ППО. Це швидкі рішення, які нам дають ці результати вже цієї зими».

Міністр також запевнив, що план щодо виготовлення мільйона FPV-дронів наступного року, про що раніше заявив президент Володимир Зеленський, буде реалізований. Але з далекобійними ударними дронами (дальності 1000+ км) інша ситуація.

«Коли ми говоримо про далекобійні дрони - на жаль, болюча історія. Тому що тисячу плюс кілометрів - ця розробка була у держави з 2016 року, чомусь вона не вироблялась серійно. Ми почали їх серійно виробляти в серпні. На сьогодні, ми їх виробляємо десятками на місяць», - пояснив міністр.

Натомість, за його словами, вже є напрацювання «українського Shahed» - аналога іранського дрона, яким росіяни активно обстрілюють цивільні та військові об’єкти.

«У нас є понад п'ять аналогів Shahed-131, які серійно виготовляються, і є один виріб, який аналог Shahed-136. В цьому плані можна вибирати будь-яку позицію, і все це серійні вироби, які і серійно виробляються, і покращуються».

Про успіхи України у виробництві далекобійних ракет Камишін відмовився розповідати: «Це найсекретніша, найважливіша програма в Україні. Я про неї ніколи не буду говорити, мабуть. І ви можете пам'ятати, що президент у вересні сказав, що у нас з'явилася своя далекобійна вітчизняна зброя. От я думаю, що вам цього буде достатньо».

Він також додав, що навіть через 5 років після завершення війни не варто буде розкривати деталі, де і які заводи виготовляли ракети.