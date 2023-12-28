Російські військові розстріляли українських військовополонених під Роботиним у Запорізькій області, ведеться розслідування.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У середу в соціальних мережах був оприлюднений ролик, у якому, як стверджується, російські військові розстріляли полонених українських бійців 117 ОМБр.

Автор даного відео - боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов. Водночас офіційного підтвердження того, що йдеться саме про розстріл бійців 117-ї окремої механізованої бригади, наразі немає.

У пресслужбі ОГП ще вчора зауважили, що прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство встановило, що російські військовослужбовці в грудні цього року під час бойового зіткнення з українськими бійцями поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників.

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"Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

У четвер керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що до розстрілу можуть бути причетні військовослужбовці 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, також відомої як "Псковська десантна дивізія".

"Ми маємо припущення, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема у Київській області", - сказав Бєлоусов.

Він зауважив, що імена загиблих українських військових встановили та верифікують, їх оприлюднять згодом. При цьому в Офісі генпрокурора поки не коментують, де зараз знаходяться тіла полеглих захисників.

За словами представника прокуратури, відео зі стратою бійців потрапило до Офісу генпрокурора 16 грудня. Тоді ж, імовірно, і був вчинений розстріл.

Бєлоусов звернув увагу, що в такій поведінці російських військових у Запорізькій області є системність. Раніше там було зафіксовано, що росіяни використовують українських полонених як живий щит.

Представник Офісу генпрокурора припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні діяння.

Нагадаємо, 13 грудня "Радіо Свобода" опублікувало відео, зняте українським безпілотником, на якому видно військовослужбовців російської армії, котрі з автоматами ведуть попереду себе беззбройних людей в однострої ЗСУ з піднятими догори руками.

Російські військові періодично стріляють у напрямку українських позицій. Один із росіян фізично прикривається українським воїном, хоча військовополонених заборонено використовувати в бойових діях.

Журналісти "Радіо Свобода" зазначили, що відео зняте на околицях села Роботине Запорізької області.