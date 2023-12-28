Сили оборони півдня України у своєму офіційному Telegram-каналі сьогодні, 28 грудня, повідомили про підрив балкеру під час того, як він прямував до одного з дунайських портів під завантаження зерном.

У результаті підриву судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Аби уникнути повного затоплення, капітан посадив судно на мілину.

Сили оборони повідомили, що катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення. На щастя, загиблих немає.

Одному пораненому допомога була надана на місці, другого в супроводі медиків доправили до найближчої лікарні для дообстеження ву супроводі медиків. Наразі його стан задовільний.

До самого судна спрямовані буксири для зняття з мілини та доставки в порт.

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«Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним», — зазначено у повідомленні.

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