Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) у своєму офіційному Telegram-каналі повідомило про впровадження фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій (ПМГ).

«У багатьох країнах лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій фінансується приватно, тож майбутні батьки несуть величезні фінансові витрати. А послуги з відновлення репродуктивного здоров’я є майже недоступними для більшості людей», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ПМГ на 2024 рік покриватиме новий пакет послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)».

Жінок направлятимуть на лікування безпліддя державним коштом виключно за медичними показаннями.

Лікарні за таку послугу отримуватимуть 60 324 гривні. Держава планує профінансувати 30 400 лікувальних циклів. Очікувана кількість новонароджених українців після впровадження послуги — близько 10 тисяч.

Більше по темі Українці у 1991 році проголосували б за Чорновола, - опитування За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 81% українців обрали би Чорновола, а не Кравчука, якби могли повернутись у часи виборів першого президента України в 1991 році

МОЗ зауважує, що аби долучитися до ПМГ за новим пакетом послуг, медичні заклади мають укласти контракт із Національною службою здоровʼя впродовж січня 2024 року за повною формою.