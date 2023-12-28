У 2024 році Верховна Рада має намір зосередись на потребах української армії для протистояння агресії Росії, питаннях щодо мобілізаційних процесів, а також на подальших кроках України на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Про це розповів голова укранського парламенту Руслан Стефанчук у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

"Є кілька важливих складових плану роботи українського парламенту у прийдешньому році. Перша - це питання, пов'язані з війною, яка, на жаль, триває в Україні. У цьому сенсі Рада матиме цілу низку компонентів, зокрема і законопроєкт про мобілізацію, і низку інших питань, пов'язаних із ротацією військовослужбовців, справедливим підходом до виконання обов'язку захищати свою батьківщину. Крім цього, я переконаний, із цим буде пов'язана і низка бюджетних питань, тому що будь-які мобілізаційні процеси тягнуть за собою необхідність пошуку коштів для їх забезпечення", - пояснив Стефанчук.

За його словами, другий важливий блок - євроінтеграційні зусилля після відкриття перемовин з Україною щодо членства в ЄС: "До березня необхідно зробити все, щоб затвердити цю [переговорну] рамку, ці 35 розділів, за якими Рада почне рухатися, приводячи наше законодавство у відповідність до стандартів ЄС, до так званого acquis communautaire".

Спікер Верховної Ради зазначив, що 2024 року це буде "системна та значна" частина роботи парламенту, яка відбуватиметься під постійним моніторингом з боку колег з ЄС: "Вони чесно говоритимуть, що виконано, а що - ні. Тому наше завдання - отримати 100% виконання всіх рекомендацій та директив, а також інших складових законодавства ЄС".

Третій блок питань, на якому зосередиться Рада, - зближення України з НАТО.

"Ми дуже сподіваємося на Вашингтонський саміт, ставимо перед собою важливі цілі, які також потребують відповідного законодавчого забезпечення. І тому закони, які наближатимуть українську армію, українські Збройні сили до стандартів НАТО, до сумісності в управлінні армією, також стануть дуже важливою складовою роботи парламенту на наступний рік", - продовжив Стефанчук.

Очільник парламенту додав, що окремим треком роботи народних депутатів у наступному році будуть заходи щодо формули миру президента Зеленського.

"Думаю, це буде якийсь окремий парламентський саміт. Ми наразі обговорюємо формат цього, тому що для нас вкрай необхідно, щоб ця формула продукувалася в усіх країнах, знаходила свою підтримку, і ми виходили вже на ООН із тією формулою, яка узгоджена з нашими партнерами на всіх рівнях, зокрема й на парламентському", - сказав він.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що чекати Києву від березневого саміту, де лідери ЄС прийматимуть рішення щодо переговорної рамки, а також про четвертий раунд на рівні безпекових та політичних радників, який фіналізує останні п'ять пунктів Української формули миру та дасть розуміння щодо проведення Глобального саміту миру.