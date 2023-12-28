Росіяни примусово вивозять українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ. Таким чином, лише за минулу осінь окупаційні війська вивезли на так зване “оздоровлення” 10 тис. українських дітей.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. 

З кожного регіону був план щодо 2,5 тис. дітей. Направлення на таке своєрідне “оздоровлення” видають лікарі, яких завезли на окуповані території з Росії.

В ЦНС згадали трагічний випадок, коли померла дитина у поїзді Тюмень-Адлер, яка поверталася з “оздоровлення”.

“Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню”, - підкреслили в ЦНС.

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