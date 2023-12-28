У Німеччині заблоковані російські активи на суму понад 4 млрд євро.

Такі дані навів на брифінгу представник пресслужби Міністерства фінансів ФРН Ноджинан Німінде-Дундаденгар, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У Німеччині у зв’язку з російською агресивною війною проти України станом на початок грудня санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро», - поінформував він.

Представник відомства пояснив, що це «заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського центробанку».

Речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер, своєю чергою, нагадав про рішення G7 «докладати зусиль і подбати про те, щоби Росія заплатила за відбудову України в довгостроковій перспективі», для чого було вирішено заморозити російські державні активи відповідно до правових систем держав-учасниць. З цією метою також було започатковано реєстр збитків, завданих під час агресії, що Вагнер назвав важливим кроком.

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Загалом санкції проти країни-агресора в Берліні вважають дуже ефективними. За словами представника Міністерства економіки ФРН Роберта Северіна, не треба забувати, що санкції дуже різноманітні, багато з них діють непрямо, отже, не треба їх недооцінювати. Він також нагадав, що нещодавно було схвалено 12-й санкційний пакет, і запевнив, що «будуть подальші пакети, що система буде розширюватися та напрацьовуватися, недоліки та можливості обходу санкцій будуть визначатися та перекриватися». «Санкції – складна система, яка діє у своєму комплексі», - додав він.

Як повідомлялося, федеральна прокуратура Німеччини подала позов щодо конфіскації понад 720 мільйонів євро російських коштів на підставі порушення закону про зовнішню торгівлю.

Джерело: Укрінформ

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