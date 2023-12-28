2023 року обсяг допомоги Україні з боку США перевищив 24 мільярдів доларів. Вона включає ЗРК Patriot та ATACMS, засоби ППО, танки Abrams та інше критично важливе обладнання.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

"Дякую президенту США Джо Байдену, Конгресу та американському народу за оголошений учора пакет військової допомоги в розмірі 250 млн доларів. Додаткові ракети та компоненти протиповітряної оборони, протитанкова зброя, боєприпаси, засоби розмінування та інше обладнання покриють найнагальніші потреби України", - написав він.

За словами українського президента, лідерство США у коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, а й в усьому світі.

"За цей рік США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 млрд дол. "Петріоти", "Абрамси", бронетехніка, ЗРК ATACMS, DPICM, засоби ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування та інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про постачання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку", - наголосив Зеленський.

Він також заявив, що українці мають "найрішучішим та найсильнішим чином" відповідати на російську агресію, яка триває, аби "захистити свободу та безпеку не лише в Україні та Європі, а й у Сполучених Штатах".