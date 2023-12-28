У Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом просідання будівлі дитсадка у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання ремонтних робіт з будівництва та облаштування укриття на території одного з дитсадків у Києві та можливого заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами проведення публічних закупівель уклало договори про закупівлю робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі відповідно на 369 тис. грн та понад 1,2 млн грн.

Більше по темі Росіяни розстріляли українських військовополонених під Роботиним: названі ймовірні підозрювані У середу в соцмережах поширили ролик, у якому, як стверджується, російські військові розстріляли полонених українських бійців 117 ОМБр.

Службові особи Шевченківської РДА та підрядник підписали акти передачі-приймання виконаних робіт і провели повну оплату за договором.

Водночас, роботи не виконані, а самому об’єкту будівництва заподіяні пошкодження.

Так, під час виконання робіт на об’єкті будівництва 28 грудня сталось просідання фасаду будівлі дошкільного навчального закладу.

"За попередніми даними, причиною деформації стін будівлі стала виїмка ґрунту під будівлею для облаштування споруди цивільного захисту. Можливою передумовою цього могли послужити прорахунки при розробці проєктно-кошторисної документації або ж відхилення підрядниками від проєкту капітального ремонту під час безпосереднього виконання робіт", - ідеться у повідомленні.

У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що підрядник є переможцем ще двох аналогічних процедур публічних закупівель, проведених Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА у 2023 році, оплати проведено у повному обсязі.

"Вказані обставини можуть свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами Шевченківської РДА, заволодіння коштами підрядником та підроблення виконавчої будівельної документації", - зауважили у прокуратурі.

Як повідомляє у Фейсбуці поліція Києва, просідання фасаду будівлі дошкільного навчального закладу сталося під час виконання робіт на будівництві. У результаті події ніхто не постраждав.

"За попередніми даними, причиною деформації стін у садочку стала виїмка ґрунту під будівлею для облаштування споруди цивільного захисту. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів тендерної документації та вирішується питання щодо призначення будівельно-технічної експертизи", - зазначив начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Напередодні повідомлялося, що у шкільному укритті підвісна стеля впала через прорив труби. Плити швидко увібрали воду, і частина з них провалилася. Це трапилося під час повітряної тривоги, коли в приміщенні перебували люди.

Джерело: Укрінформ