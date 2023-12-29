Близько 4:00 29 грудня російські війська запустили по Україні крилаті ракети з дев'яти бортів Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Противник також запустив по Україні балістичні ракети, "Кинджали", С-300, Х-22 або Х-32, а також БпЛА, зазначив пізніше вранці речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Фактично летіло усе... Хіба "Калібрів" не було. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано, [що випускають] ракети Х-101, Х-555", - додав він.

Проліт ворожих цілей було зафіксовано над більшістю областей, зокрема, над Сумською, Чернігівською, Полтавською, Київською, Харківською, Одеською, Миколаївською, Львівською, Волинською, Хмельницькою, Вінницькою, Черкаською, Запорізькою, Дніпропетровською, Кіровоградською.

За поперередніми даними, у Києві госпіталізували сімох людей, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - додав міський голова.

Окрім цього, у столиці вибухом була пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Наразі станція працює як укриття, поїзди рухаються через станцію без зупинки.

Про попередні наслідки ракетного удару по Києву, поінформували у Київській міській військовій адміністрації.

"У Шевченківському районі є пошкодження житлового будинку та загоряння на території гаражів. У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо, один потерпілий. В Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих. В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння", - йдеться в дописі КМВА.

У Львові, за попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок по вулиці Хоткевича, внаслідок якого одна людина загинула, троє дістали поранень, заявив в ефірі телемарафону мер міста Андрій Садовий.

"В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети", - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.