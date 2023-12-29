45-му президенту США Дональду Трампу заборонили балотуватись у президенти під час первинних виборів (праймеріз) Республіканської партії на території штату Мен.

Це рішення ухвалила держсекретарка штату Мен Шенні Беллоуз, воно оприлюднене на її офіційному сайті 29 грудня.

Своє рішення посадовиця обґрунтувала 14-ю поправкою до Конституції США, яка забороняє учасникам заколоту обіймати цивільні та військові державні посади. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолію в січні 2021 року.

"Пан Трамп усвідомлював ймовірність насильства і, принаймні спочатку, підтримував його застосування, оскільки він не лише заохочував до цього підбурювальною риторикою, а й не вжив своєчасних заходів, щоб зупинити його", - пояснила Шенні Беллоуз.

Це рішення може бути оскаржене в суді штату, а потім і у Верховному суді. В штабі Трампа вже підтвердили готовність зробити це.

Минулого тижня аналогічне рішення щодо Трампа ухвалив Верховний суд штату Колорадо.