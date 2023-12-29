Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Є загиблі та постраждалі.

Силами ППО України знищено 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та  87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що спершу росіяни традиційно атакували «шахедами». Усього було зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З Курської області біля 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

Росія витратила понад 1,2 млрд доларів на сьогоднішню масову атаку по Україні
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29 грудня Кремль завдав наймасовішого удару з повітря по Україні, який коштував Росії більше мільярда доларів - вартість понад 20 новітніх лікарень.

Далі росіяни вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 були запущені 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59. 

За попередніми результатами цієї ночі, противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

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