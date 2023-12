Віцепрем'єрка - міністерка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі у Брюсселі 11 грудня. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

- Як ви особисто думаєте, в чому проблема саме з угорської сторони?

- Я б не називав це проблемою… Напевно, потрібно більше діалогу на різних рівнях. Є прислів'я - it takes two to tango - про те, що у будь-якій ситуації потрібна залученість двох сторін).

Наші двосторонні відносини є абсолютно унікальними та різноманітними, тож ми можемо говорити не лише про їхню політичну складову. Візьмемо, наприклад, дуже важливу, без перебільшення, складову - права нацменшин.

Україна зробила декілька кроків з цього приводу, зокрема ухвалено рамковий закон відповідно до рекомендації Єврокомісії. Нещодавно також були внесені відповідні зміни до низки інших законів України, про які говорила угорська сторона.

Ми чітко пройшли по всіх рекомендаціях Венеційської комісії, окрім надання мові агресора статусу на рівні з мовами країн Євросоюзу. Вибачте, Україна на це не піде. І з цим, до речі, погодилась Єврокомісія.