Угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном займає жорстку позицію, щойно у Брюсселі заходить мова про ухвалення українських питань.

Похолодання у відносинах між Україною та Угорщиною у період “великої війни” особливо підкреслив грудневий саміт Євроради.

Хоча на засіданні й вдалося без Орбана ухвалити відкриття перемовин з Україною про вступ до ЄС, виділення 50 млрд євро через угорське вето було відкладено до позачергового саміту ЄС у лютому 2024-го.

Це спричинило нову хвилю дискусій в українському політикумі про те, що Києву все ж доведеться налагодити відносини з Будапештом.

Народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко в коментарі Kyiv Post наголосив, що нині Угорщина стає ключовою країною для України - не лише в контексті прагнень Києва до інтеграції в ЄС, а й в НАТО, членом якого теж є Угорщина та де рішення теж приймаються консенсусом.

“Для мене Орбан - це троянський кінь Путіна всередині Європи. Але Україна ніяк “не обійде” Угорщину. Тож нам треба вирівнювати стосунки, знаходити спільні інтереси. Це складно, навіть неприємно. Але це і є державна політика, дипломатія, питання стратегії, яку варто прописати на декілька років вперед з усіх напрямків: гуманітарного, політичного, економічного…”, - пояснив Олексій Гончаренко.

До саміту ЄС Київ ухвалив всі необхідні законодавчі зміни щодо нацменшин, до яких апелював угорський уряд, провів перемовини з лідерами низки країн ЄС, президент Зеленський особисто запропонував Орбану поспілкуватися, а керівництво ЄС окремо зустрілося з ним у день саміту.

На бік України стали навіть закарпатські угорці, які напередодні саміту ЄС написали Орбану та президенту Євроради Шарлю Мішелю листа з проханням не блокувати відкриття перемовин.

Втім, нічого з цього не вплинуло на Орбана, який у підсумку лише згодився вийти з зали, щоб дати 26 лідерам ЄС змогу ухвалити рішення щодо України. Разом з тим, у дні саміту Євроради в угорському уряді попередили, що на шляху до ЄС нашій державі доведеться іще близько 70 разів долати угорське вето.

У президентській фракції на проходження Україною наступних етапів до повноправного членства у ЄС дивляться з оптимізмом.

“Звичайно, далі буде можливість для перешкод… Але це означає, що українська сторона має працювати якісно, показуючи результат, до якого важко буде причепитися”, - розповіла Kyiv Post народна депутатка Євгенія Кравчук.

Схожу думку висловив і її колега по парламенту Ярослав Железняк, який представляє політсилу “Голос”: “Думаю, що вплив на євроінтеграцію України представники угорського уряду значно перебільшили. І це, напевно, меседж більше для угорців… Звичайно, в рамках оцінки виконання 35 розділів Угорщина матиме певний вплив, але далеко не вирішальний. Сподіваємось, що Євросоюз все ж наважиться на реформу всередині себе, яка призведе до того, що одна країна виключно зі своїх меркантильних інтересів не зможе блокувати європейський рух інших країн”.

Окрім цього, представники українського парламенту звернули увагу на те, що Україна вже понад рік не має свого посла в Угорщині. У березні 2023 року Київ запропонував на цю посаду Федора Шандора, закарпатського воїна-добровольця, який викладав в Ужгородському університеті.

У серпні президентка Угорщини Каталін Новак погодила кандидатуру Шандора, втім указу президента про його призначення опубліковано не було. У коментарі Kyiv Post закарпатець підтвердив, що нині перебуває на фронті як сержант ЗСУ, а про інші кандидатури на цю посаду наразі невідомо.

Яку офіційну позицію Київ займає по відношенню до Будапешта, які кроки зі свого боку робить для налагодження відносин між країнами та які наразі контакти існують між українськими та угорськими посадовцями - з усіма цими питаннями Kyiv Post звернувся до Ігоря Жовкви, відповідального за міжнародний та дипломатичний напрям в Офісі президента України.

Це друга частина інтерв’ю з Ігорем Жовквою. Першу частину - про євроінтеграцію України у період великої війни та можливі виклики на наступних етапах - можна прочитати тут.

Президент Зеленський та угорський урядовець Орбан на інавгурації аргентинського президента Хав'єра Мілея 10 грудня

Як Офіс президента працює над налагодженням відносин з Угорщиною, нині нашою країною-сусідом, а у майбутньому - ще й союзником по ЄС та НАТО?

- Україна готова налагоджувати двосторонні відносини з Угорщиною. Про це неодноразово говорив президент - і публічно, і в розмовах з паном Орбаном.

До Аргентини президент України зустрічався з угорським прем’єром на саміті Євроради у лютому цього року. Ця розмова була в присутності декількох лідерів, але не маю права розкривати її зміст.

Наголошу ще раз, що Україна готова до двостороннього діалогу з Угорщиною. Більше того, він ведеться на різних рівнях. Буквально напередодні саміту була зустріч віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто - людиною, яка, скажімо так, є впливовою у прийнятті рішень в Угорщині (двосторонні перемовини Стефанішиної та Сіярто відбулися 11 грудня у Брюсселі на полях зустрічі на рівні очільників МЗС країн ЄС, - ред.).

Так само на міністерській Раді ЄС з угорським колегою зустрічався Кулеба. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак мав телефонну розмову з паном Сійярто. Говорили, серед іншого, й про наступні контакти, в тому числі на найвищому рівні.