За ніч та ранок 29 грудня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 1,273 млрд доларів. Журналісти “Економічної правди” підрахували загальний чек сьогоднішніх втрат Росії.

Загалом російська армія випустила 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Така ракета може коштувати від 10 млн доларів і вище. Тобто загальна собівартість 5 пусків – 50 млн доларів.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис. до 50 тис. доларів за одиницю. Сьогодні Росія випустила 36 таких безпілотників. Тобто 36 таких БпЛА коштували щонайменше 720 тис. доларів.

Як повідомляє видання Forbes, вартість ракети Х-101, яких було запущено близько 90, становить 13 млн доларів, тобто загальна вартість випущених ракет – 1,17 млрд доларів.

Також під час масованої атаки на Україну 29 грудня Росія використала 8 крилатих ракет Х-22/Х-32, кожна з яких коштує близько 1 млн доларів. Тобто загальна сума випущених ракет цього типу становить 8 млн доларів.

Більше по темі У Польщі заявили, що їхній повітряний простір порушила російська ракета Російська ракета перебувала у небі Польщі приблизно три хвилини. Вона залетіла приблизно на 40 кілометрів вглиб території країни.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол, тобто загальна вартість усіх 14 випущених ракет цього типу – 42 млн доларів.

Також російська армія використала 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П і одну ракету Х-59, які коштують по 0,5 млн доларів. Загальна вартість становить 2,5 млн доларів.

Таким чином, за підрахунками “Економічної правди”, Росія заплатила 1 млрд 273 млн 220 тис доларів. В той же час Україні це коштувало життів цивільних людей в різних містах. Наразі відомо про 19 загиблих та понад 130 постраждалих. І їх, можливо, буде більше.

Якщо вважати, що вартість однієї лікарні коштує в середньому від 80 мільйонів доларів, то Москва могла би побудувати більше 10 нових лікарень або понад 20 новітніх шкіл вартістю по 50 мільйонів доларів.