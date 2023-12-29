Літаки НАТО цього року злітали понад 300 разів у відповідь на дії Росії. Порушення повітряного простору Альянсу російською військовою авіацією були, як правило, короткочасними.

Про це повідомляє Sky News.

Видання зазначає, що переважна більшість повітряних зіткнень між НАТО і російськими літаками були безпечними та професійними.

"Порушення повітряного простору НАТО російською військовою авіацією залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними", - наголосив представник Альянсу Ділан Вайт.

Після вторгнення Росії в Україну союзники НАТО посилили авіацію на східному фланзі, перекинувши винищувачі та наземні системи протиповітряної оборони.

За словами Вайта, винищувачі НАТО чергують цілодобово і готові реагувати в разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору союзників Альянсу.

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