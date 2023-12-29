Через масовану атаку Росії 29 грудня в Україні загинули 16 осіб, ще майже сотня людей були поранені.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України в Facebook.

"Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей - 6 та 8 років", - розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

Він додав, що пошукові роботи тривають, а отже кількість постраждалих внаслідок атаки зросте.

Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів російськими військами.

Однак вже згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 13:10 у столиці внаслідок сьогоднішньої атаки число загиблих зросло до трьох людей, ще 24 особи отримали поранення.

Оновлено. За даними Нацполіції, на 13:00 відомо про загибель 18 мирних людей, 132 поранені.

Загалом зафіксовано 51 ворожий обстріл.

Детальніше по регіонах:

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У Дніпрі шість осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед поранених, як уточнили в Нацполі пізніше, – дитина та поліцейський.

У Харківській області - 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.

У Запорізькій області внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. 7 людей загинули, 12 поранені.

В Одеській області загинуло 4 людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.

На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 — були поранені.

У Києві загинули 7 людей, 22 - травмовані.

Також поранення отримала одна людина у Київській області.

"Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок", - йдеться у повідомленні Нацполу.

Оновлено о 15:12. У КМВА повідомили, що станом на 14:50 в Києві, внаслідок ракетного удару загинуло чотири людини та постраждало 30 осіб. Дані ще можуть уточнюватися.

Оновлено о 15:54. Станом на 15:35 у Києві число жертв зросло до 5 осіб. Рятувальні роботи досі тривають.

Оновлено о 16:34. За даними ДСНС, з-під завалів складської будівлі у Києві деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.

"Всього в зруйнованому цеху загинуло 6 осіб та 8 осіб врятовано. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили протиповітряної оборони збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках, на складі. У Львові та Одесі зафіксовані влучання у багатоквартирні будинки, у Дніпрі - у торговий центр. Також декілька влучань є у Харкові.

Детальніше про російський удар та його наслідки - читайте у матеріалі Kyiv Post.