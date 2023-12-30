Варшава буде жорсткіше реагувати на подальші провокації з порушенням її повітряного простору.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський після вручення ноти тимчасовому повіреному у справах Росії.

«Я запевняю вас, що ми можемо швидко та ефективно відреагувати, якщо це повториться», - цитує польського дипломата wPolityce.pl.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрія Ордаша і вручив йому ноту.

Варшава вимагає від Росії пояснень через ракету, що порушила повітряний простір та припинити таку діяльність. Про це йдеться в заяві польського МЗС.

«Повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, тому що це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони», - сказав журналістам заступник міністра закордонних справ.

Бартошевський додав - якби російська ракета залетіла «трохи далі» в країну, її б збили.

За словами дипломата, польська влада знає, який тип російської ракети було знайдено на польських кордонах. Але це секретна інформація, тому її наразі не розкривають.

Напередодні Польща заявила, що її повітряний простір порушила російська ракета. Вона залетіла приблизно на 40 кілометрів вглиб території країни та перебувала у польському небі кілька хвилин.