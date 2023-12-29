Генеральний штаб Збройних сил Польщі заявив, що повітряний простір країни у пʼятницю вранці порушила саме російська ракета.

Про це розповів начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Веслав Кукула, пише видання "Газета Виборча".

"Ракета перебувала в Польщі близько 3 хвилин, залетіла приблизно на 40 кілометрів вглиб території Польщі. Все вказує на те, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі, потім його залишила", - заявив генерал.

Кукула додав, що ракету відстежували, допоки вона не вилетіла. Польща має підтвердження цих даних і від союзників. За його словами, зараз тривають слідчі дії для зʼясування усіх подробиць інциденту.

Нагадаємо, раніше речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський повідомив, що після інциденту з порушенням повітряного простору Сили протиповітряної оборони республіки перевели у стан підвищеної готовності.

Більше по темі Судитимуть ексзаступника міністра оборони, який завдав мільйонних збитків на закупівлі продуктів для ЗСУ Встановлена сума збитків у сумі 11,2 млн грн зайвих витрат Міноборони та 692 тис. грн витрат на логістику ЗСУ.

"Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт", - заявляв речник командування.

Спочатку було відомо, що у повітряний простір Польщі з боку України сьогодні вранці зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО країни аж до втрати сигналу.

У зв’язку з інцидентом президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.