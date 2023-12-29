Генеральний штаб Збройних сил Польщі заявив, що повітряний простір країни у пʼятницю вранці порушила саме російська ракета.

Про це розповів начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Веслав Кукула, пише видання "Газета Виборча".

"Ракета перебувала в Польщі близько 3 хвилин, залетіла приблизно на 40 кілометрів вглиб території Польщі. Все вказує на те, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі, потім його залишила", - заявив генерал.

Кукула додав, що ракету відстежували, допоки вона не вилетіла. Польща має підтвердження цих даних і від союзників. За його словами, зараз тривають слідчі дії для зʼясування усіх подробиць інциденту.

Нагадаємо, раніше речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський повідомив, що після інциденту з порушенням повітряного простору Сили протиповітряної оборони республіки перевели у стан підвищеної готовності.

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Встановлена сума збитків у сумі 11,2 млн грн зайвих витрат Міноборони та 692 тис. грн витрат на логістику ЗСУ.

"Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт", - заявляв речник командування.

Спочатку було відомо, що у повітряний простір Польщі з боку України сьогодні вранці зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО країни аж до втрати сигналу.

У зв’язку з інцидентом президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
Петро Жижиян
Петро Жижиян
Відповідальний редактор української редакції Kyiv Post
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