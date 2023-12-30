Президент США Джо Байден закликав Конгрес активізуватися та підтримати подальшу допомогу Україні на тлі масованої атаки РФ.

Глава Білого дому відреагував на ракетний удар Росії по Україні у п'ятницю.

«Це яскраве нагадування світові, що після майже двох років цієї нищівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його треба зупинити», - йдеться в заяві.

Американський лідер додав, що для відбиття ракет та дронів Україна використала ті системи ППО, які надали США та партнери.

Джо Байден вважає, що ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України.

«Вони впливають на весь Альянс НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин. Путін не просто намагався знищити Україну, він також погрожував деяким нашим союзникам по НАТО», - наголосив глава Білого дому.

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Американський лідер закликав Конгрес схвалити подальшу допомогу Україні.

«Якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес має зробити крок уперед і діяти без подальших зволікань», - додав Байден.

Напередодні росіяни завдали масованого удару по Україні.

За останніми даними, загинуло 30 людей. Понад 160 - поранені.