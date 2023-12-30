Місцеві жителі повідомляють - він був такої сили, що у будинках у центральній частині міста навіть затремтіли вікна.

У Міністерстві оборони Росії заявили про спробу атакувати Крим безекіпажним катером.

У відомстві стверджують, що безпілотник начебто знищили в північно-західній частині акваторії Чорного моря зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту.

До цього росіяни скаржилися на атаку дронів на чотири регіони РФ.

Російське Міноборони каже про 32 безпілотники та традиційно у всьому звинувачує Україну.

У відомстві повідомили нібито дрони були збиті та перехоплені над територіями Брянської, Орловської, Курської й Московської областей.

Крім того, Telegram-канали писали про гучні вибухи у Бєлгородській області та оприлюднили кадри нібито роботи ППО.