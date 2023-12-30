Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині. Це одна з найскладніших ділянок фронту.
Глава держави зустрівся з воїнами 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Разом з військовими та командиром президент обговорив оборонну ситуацію та основні потреби.
Фото: Офіс Президента.
Глава держави відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.
«Ми вдячні всім бійцям. Кожному солдату й матросу. Кожному сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі», - сказав президент.
За даними Генерального штабу, росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку.
Саме на цій ділянці фронту за добу зафіксували найбільше ворожих атак.
Байден відреагував на масований удар РФ по Україні
«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області», - йдеться в ранковому зведення Генштабу.
Коментарі (0)