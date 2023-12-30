Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині. Це одна з найскладніших ділянок фронту.

Глава держави зустрівся з воїнами 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Разом з військовими та командиром президент обговорив оборонну ситуацію та основні потреби. 

Фото: Офіс Президента.

Глава держави відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

«Ми вдячні всім бійцям. Кожному солдату й матросу. Кожному сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі», - сказав президент. 

За даними Генерального штабу, росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку. 

Саме на цій ділянці фронту за добу зафіксували найбільше ворожих атак. 

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«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області», - йдеться в ранковому зведення Генштабу. 

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