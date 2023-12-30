Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині. Це одна з найскладніших ділянок фронту.

Глава держави зустрівся з воїнами 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Разом з військовими та командиром президент обговорив оборонну ситуацію та основні потреби.

Фото: Офіс Президента.

Глава держави відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

«Ми вдячні всім бійцям. Кожному солдату й матросу. Кожному сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі», - сказав президент.