Засідання скликали на прохання України та ще 30 держав.

Напередодні Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання після вчорашніх обстрілів українських міст та об'єктів критичної інфраструктури.

«Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури», - повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік.

Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

Більшість членів Радбезу, зокрема США, Франція та Велика Британія, розкритикували російські атаки.

«Ці ракети були націлені на населені пункти по всій Україні. На Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Харків, Кам'янське та багато інших міст. Вони влучили в житлові будинки, торгові центри та метро. Постраждали пологовий будинок та обласний онкологічний диспансер. Тобто - цивільна інфраструктура», - сказала постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.

Представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що минулої ночі РФ здійснила одну з найбільш масованих атак з використанням ракет і безпілотників. Росіяни цілилися в житлові квартали, промислові та військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури.

«Лише погляньте на список цілей, які так «хоробро» знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка», - сказав постпред, повідомляє Укрінформ.

Сергій Кислиця додав, що «російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн».

Напередодні Польща заявила, що її повітряний простір порушила російська ракета.

Варшава пообіцяла більш жорстку відповідь, якщо подібні ситуації повторяться.