Російська армія обстріляла будівлю, де розміщене представництво омбудсмена в Херсоні.
Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
«Місце, де займаються захистом прав людини. Але ж Росії байдуже на все, якщо для них людське життя - то ніщо!», - написав він у своєму Telegram.
Про нічну атаку на місто до цього повідомив керівник області Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни вдарили «шахедами».
Влучили по адміністративній будівлі. Вона практично вщент знищена. У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.
Зранку під російським вогнем опинилося село Михайлівка Новоолександрівської громади.
Зафіксовано щонайменше два десятки «прильотів» по центральній частині населеного пункту.
Пошкоджено школу, адміністративну будівлю та магазин.
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Люди не постраждали.
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