Російська армія обстріляла будівлю, де розміщене представництво омбудсмена в Херсоні. 

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. 

«Місце, де займаються захистом прав людини. Але ж Росії байдуже на все, якщо для них людське життя - то ніщо!», - написав він у своєму Telegram. 

Про нічну атаку на місто до цього повідомив керівник області Олександр Прокудін. 

За його словами, росіяни вдарили «шахедами». 

Влучили по адміністративній будівлі. Вона практично вщент знищена. У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. 

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