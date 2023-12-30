Російська армія обстріляла будівлю, де розміщене представництво омбудсмена в Херсоні.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«Місце, де займаються захистом прав людини. Але ж Росії байдуже на все, якщо для них людське життя - то ніщо!», - написав він у своєму Telegram.