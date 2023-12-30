Російська армія зосередила біля кордону з Україною близько 19 тисяч військових.

Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ, пише РБК-Україна.

Зазначається, що Росія продовжує агресію проти українців на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Військові РФ ведуть розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотники.

Крім військових об'єктів, противник намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури.

Ворог б'є по житлових кварталах, лікарнях та школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

«Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами», - йдеться у повідомленні.

При цьому у Командуванні об'єднаних сил наголошують, що ознак формування ударних угруповань противника з боку РФ та Білорусі наразі немає.