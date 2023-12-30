Правила перетину кордону для людей з інвалідністю 3-ї групи не змінювалися. У цьому запевнили в Державній прикордонній службі. 

У відомстві спростували чутки нібито для чоловіків з інвалідністю обмежили виїзд з України. 

«Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства», - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Українській правді. 

Водночас він додав, що від початку року з України не випустили майже 50 тисяч громадян. За словами Демченка, вони не підпадали під умови пропуску. До прикладу, дехто намагався виїхати за підробленими документами. 

«Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи», - пояснив речник. 

За його словами, протягом року прикордонники виявили три тисячі підроблених документів, за якими громадяни намагалися виїхати з України.  

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