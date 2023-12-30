Перше січня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 грудня.
Масований обстріл забрав життя 16 мирних жителів.
Це найбільша кількість жертв серед мешканців столиці, зазначили в КМДА.
«На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали», - йдеться у повідомленні.
Загалом внаслідок атаки у столиці постраждало 32 людини.
Через вчорашні масовані обстріли у кількох районах міста є пошкодження.
Зокрема у Подільському та Шевченківському - є руйнування складських приміщень.
У Святошинському районі було загоряння у незаселеній багатоповерхівці.
У Шевченківському, крім складу, загорівся недобудований бізнес-центр.
Через масований ракетний удар по Україні напередодні екстрено зібралась Рада безпеки ООН.
Рекордно теплий грудень у Києві
На тлі російського обстрілу американський президент Джо Байден закликав Конгрес підтримати Україну.
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