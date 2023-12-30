«На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали», - йдеться у повідомленні.

Це найбільша кількість жертв серед мешканців столиці, зазначили в КМДА.

Масований обстріл забрав життя 16 мирних жителів.

Перше січня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 грудня.

Загалом внаслідок атаки у столиці постраждало 32 людини.

Через вчорашні масовані обстріли у кількох районах міста є пошкодження.

Зокрема у Подільському та Шевченківському - є руйнування складських приміщень.

У Святошинському районі було загоряння у незаселеній багатоповерхівці.

У Шевченківському, крім складу, загорівся недобудований бізнес-центр.

Через масований ракетний удар по Україні напередодні екстрено зібралась Рада безпеки ООН.

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