На свята Київстар ТБ надав усім користувачам вільний доступ до контенту платформи. Така пропозиція діятиме до 7 січня.

Протягом цього часу можна легально переглянути новорічні фільми, мультфільми та шоу без додаткової плати.

Для цього потрібно просто авторизуватись на Київстар ТБ.

Користувач отримає доступ до понад 20 тисяч фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу та 370 телеканалів.

Контент відкритий для абонентів усіх мобільних операторів, а користуватися платформою можна одразу на п’яти пристроях. Наприклад, смартфоні, планшеті, ноутбуці, SMART-TV та приставці.

Що подивитись на Київстар ТБ на свята:

Всі частини Гаррі Поттера і досі у ТОПі фільмів, що найбільше асоціюються із зимовими святами. Минуло 22 роки від виходу першої частини «Гаррі Поттер і філософський камінь», а ми все так само переглядаємо магічну «поттеріану».

Щедрик (2022) - історична драма українсько-польського виробництва, яка нікого не залишить байдужим. Режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко показала історичні події Другої Світової війни на прикладі польської, української та єврейської сімей. Навіть у темні часи слова святкової пісні ведуть до світла у суцільній темряві німецького та радянського поневолення.

Різдвяна історія (2009) - незмінна класика від студії Disney для всієї сім’ї. Це повчальний мультфільм для дітей та дорослих про старого жадібного чоловіка, який впродовж однієї ночі переживає випробування глибокого очищення. Містер Скрудж присвятив все своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все, крім грошей, включаючи дружбу, любов і різдвяні свята. У фільмі ви побачите, як Різдво приходить у домівки навіть тих, хто зовсім цього не чекає.

Лускунчик і чотири королівства (2018) - красива новорічно-різдвяна історія від Walt Disney Pictures. Сюжет фільму розгортається в другій половині XIX століття в Лондоні. Юна Клара Штальбаум відправляється разом із родиною на різдвяний бал. Там їй дарують ключ, що відкриває двері в паралельний світ. У цій казковій реальності розгортається війна між чотирма королівствами. Підступна правителька країни Розваг протистоїть королівствам Квітів, Сніжинок і Солодощів. І Клара намагається завершити цю війну.

Шазам! (2019) - для поціновувачів кіновсесвіту DC рекомендуємо фільм, дії якого відбуваються під час різдвяного періоду. Проблемний підліток, який переходить з однієї прийомної сім'ї в іншу, отримує від чарівника здатність перетворюватись на дорослого супергероя, який поєднує в собі силу шести древніх богів. Не встигнувши опанувати усі свої нові можливості, Біллі змушений буде вступити в двобій зі злим Сіваною.

Хто в домі тато 2 (2017) - весела кінокомедія від Paramount про різдвяний хаос веселої сім’ї. Дасті й Бред об'єднуються, щоб організувати для своїх дітей ідеальне різдвяне свято. Але їх нейтралітет, якого вони важко досягали, опиняється під загрозою, коли до онуків приїжджають олдскульний мачо-татусь Дасті та чутливий і емоційний татко Бреда.

Більше святкових фільмів дивіться на Київстар ТБ.

Варто нагадати, що 12 грудня 2023 року внаслідок хакерської атаки на Київстар, послуги компанії не функціонували зовсім або частково. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ працювала та надавала користувачам безкоштовний доступ до перегляду телеканалів без авторизації, аби вони могли стежити за новинами.