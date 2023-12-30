У російському Бєлгороді сьогодні пролунала серія вибухів.

РБК-Україна з посиланням на джерело в спецслужбах пише, що Сили оборони України завдали ракетного удару по військових об'єктах.

«Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають», - відзначило джерело.

Водночас зазначають, що неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

Про це повідомляє також Українська правда із посиланням на джерела у спецслужбі.

Зазначається, що Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через «непрофесійні дії та сплановані провокації» російської ППО уламки впали у центрі міста.

«Українські Сили оборони відпрацьовують низку заходів щодо цілей, якими є саме військові об'єкти. Ураження цивільної інфраструктури, які ми спостерігаємо у Бєлгороді, є наслідком непрофесійних дій російською протиповітряною обороною, а також навмисних та спланованих провокацій», - пише УП.