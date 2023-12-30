У російському Бєлгороді сьогодні пролунала серія вибухів.
РБК-Україна з посиланням на джерело в спецслужбах пише, що Сили оборони України завдали ракетного удару по військових об'єктах.
«Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають», - відзначило джерело.
Водночас зазначають, що неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.
Про це повідомляє також Українська правда із посиланням на джерела у спецслужбі.
Зазначається, що Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через «непрофесійні дії та сплановані провокації» російської ППО уламки впали у центрі міста.
«Українські Сили оборони відпрацьовують низку заходів щодо цілей, якими є саме військові об'єкти. Ураження цивільної інфраструктури, які ми спостерігаємо у Бєлгороді, є наслідком непрофесійних дій російською протиповітряною обороною, а також навмисних та спланованих провокацій», - пише УП.
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Після вибухів у російському місті виникло кілька пожеж. Лунала повітряна тривога.
Місцеві пабліки відразу почали публікувати фото та відео наслідків.
На них видно значні пошкодження.
Місцевих жителів закликали спуститися в укриття. Однак, люди скаржилися, що вони не працюють.
За словами губернатора регіону, під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу та Красне Шебекінського району.
Російська влада повідомила про нібито 14 загиблих та більше ста постраждалих.
Зранку у тимчасово окупованому Севастополі прогримів вибух.
Також росіяни скаржилися на атаку дронів на чотири регіони РФ. Гучно було й у Бєлгородській області.
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