У багатодітних чоловіків, які хочуть виїхати з України, можуть вимагати витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах. 

Така норма стосується й інших чоловіків, яким дозволено перетинати кордон. 

Це підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді». 

Серед причин ретельних перевірок у ДПСУ називають підробку документів. 

«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах», - пояснив Демченко. 

Раніше він запевнив, що змін в правилах перетину кордону наразі немає. Але прикордонники можуть ретельно перевіряти умови виїзду та чітке дотримання законодавства. 

Напередодні у соцмережах почали повідомляти, що чоловіків з третьою групою інвалідності та багатодітних перестали випускати за кордон без довідки з військкомату.

Українці також скаржаться, що через такі перевірки на кордонах утворилися черги. 

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