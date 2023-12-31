У багатодітних чоловіків, які хочуть виїхати з України, можуть вимагати витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Така норма стосується й інших чоловіків, яким дозволено перетинати кордон.

Це підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

Серед причин ретельних перевірок у ДПСУ називають підробку документів.

«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах», - пояснив Демченко.

Раніше він запевнив, що змін в правилах перетину кордону наразі немає. Але прикордонники можуть ретельно перевіряти умови виїзду та чітке дотримання законодавства.

Напередодні у соцмережах почали повідомляти, що чоловіків з третьою групою інвалідності та багатодітних перестали випускати за кордон без довідки з військкомату.

Українці також скаржаться, що через такі перевірки на кордонах утворилися черги.