Росіяни масовано обстріляли Харків. Надвечір вдарили ракетами С-300. Вночі - запустили «шахеди». 

Через атаку російських безпілотників пошкоджені будівлі у центрі міста.

«Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси», - наголосив міський голова Ігор Терехов. 

За даними прокуратури, внаслідок вечірнього обстрілу у Харкові постраждало 26 людей. 

МВС пише про 22 поранених. 

Серед потерпілих є діти та громадянин Великої Британії - радник з безпеки команди журналістів німецького медіа. 

Російські війська вдарили по центру міста та Індустріальному району. 

Пошкоджено готель, житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі. 

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У готелі Kharkiv Palace внаслідок російського ракетного удару зруйновані перекриття кількох поверхів. 

За попередніми даними, росіяни атакували місто ракетами С-300 з території з Бєлгородської області РФ. Було щонайменше шість ударів.

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