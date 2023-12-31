Росіяни масовано обстріляли Харків. Надвечір вдарили ракетами С-300. Вночі - запустили «шахеди». Через атаку російських безпілотників пошкоджені будівлі у центрі міста. «Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси», - наголосив міський голова Ігор Терехов.

За даними прокуратури, внаслідок вечірнього обстрілу у Харкові постраждало 26 людей. МВС пише про 22 поранених. Серед потерпілих є діти та громадянин Великої Британії - радник з безпеки команди журналістів німецького медіа. Російські війська вдарили по центру міста та Індустріальному району. Пошкоджено готель, житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі.

«Один удар прийшовся у двір житлового будинку… Крім того, завдано удар в центрі міста по готелю. Люди встигли спуститися до підвальних приміщень», - повідомили в поліції. Більше по темі Росіяни обладнують катівню в колонії Суходольська на Луганщині Колонію в окупованому Суходольську, звідки вербують бійців до підрозділів «шторм зет», загарбники планують перетворити на катівню.

У готелі Kharkiv Palace внаслідок російського ракетного удару зруйновані перекриття кількох поверхів.