У передноворічну ніч росіяни запустили по території України 49 «шахедів».
Наша ППО збила 21 дрон.
Російська армія атакувала з трьох напрямків - з тимчасово окупованого Криму, російського Приморсько-Ахтарська та Курської області.
«Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі», - повідомили в Повітряних силах.
Шість безпілотників знищили над Одещиною.
Уламки збитого дрона впали в прибережній зоні Одеського району. Виникла пожежа на відкритій території.
Один ворожий дрон приземлили на Миколаївщині.
На Херсонщині є влучання. Пошкоджено кілька приватних будинків в Тягинській громаді.
Росіяни обладнують катівню в колонії Суходольська на Луганщині
У Харкові через нічну атаку дронів пошкоджені відділення банку, «Інститут метрології», житлові будинки, адміністративні будівлі та кафе.
Крім того, ввечері російські війська вдарили по місту ракетами С-300.
За даними ОВА, постраждали 28 людей. 12 з них - у лікарні. Серед пацієнтів - двоє підлітків та іноземний громадянин.
На Київщині уламки дрона впали на відкритій території одного з об’єктів критичної інфраструктури. Виникла пожежа.
«За оперативною інформацією, потраплянь в обʼєкти житлової інфраструктури немає. Жертви та постраждалі відсутні. Оперативні групи продовжують збирати інформацію про наслідки атаки», - зазначили в КОВА.
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