У передноворічну ніч росіяни запустили по території України 49 «шахедів». 

Наша ППО збила 21 дрон. 

Російська армія атакувала з трьох напрямків - з тимчасово окупованого Криму, російського Приморсько-Ахтарська та Курської області. 

«Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі», - повідомили в Повітряних силах. 

Шість безпілотників знищили над Одещиною. 

Уламки збитого дрона впали в прибережній зоні Одеського району. Виникла пожежа на відкритій території. 

Один ворожий дрон приземлили на Миколаївщині. 

На Херсонщині є влучання. Пошкоджено кілька приватних будинків в Тягинській громаді. 

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У Харкові через нічну атаку дронів пошкоджені відділення банку, «Інститут метрології», житлові будинки, адміністративні будівлі та кафе.

Крім того, ввечері російські війська вдарили по місту ракетами С-300.

За даними ОВА, постраждали 28 людей. 12 з них - у лікарні. Серед пацієнтів - двоє підлітків та іноземний громадянин. 

На Київщині уламки дрона впали на відкритій території одного з об’єктів критичної інфраструктури. Виникла пожежа. 

«За оперативною інформацією, потраплянь в обʼєкти житлової інфраструктури немає. Жертви та постраждалі відсутні. Оперативні групи продовжують збирати інформацію про наслідки атаки», - зазначили в КОВА. 

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