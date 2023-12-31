У передноворічну ніч росіяни запустили по території України 49 «шахедів». Наша ППО збила 21 дрон. Російська армія атакувала з трьох напрямків - з тимчасово окупованого Криму, російського Приморсько-Ахтарська та Курської області. «Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі», - повідомили в Повітряних силах. Шість безпілотників знищили над Одещиною. Уламки збитого дрона впали в прибережній зоні Одеського району. Виникла пожежа на відкритій території.

Один ворожий дрон приземлили на Миколаївщині. На Херсонщині є влучання. Пошкоджено кілька приватних будинків в Тягинській громаді. Більше по темі Росіяни обладнують катівню в колонії Суходольська на Луганщині Колонію в окупованому Суходольську, звідки вербують бійців до підрозділів «шторм зет», загарбники планують перетворити на катівню.

У Харкові через нічну атаку дронів пошкоджені відділення банку, «Інститут метрології», житлові будинки, адміністративні будівлі та кафе. Крім того, ввечері російські війська вдарили по місту ракетами С-300. За даними ОВА, постраждали 28 людей. 12 з них - у лікарні. Серед пацієнтів - двоє підлітків та іноземний громадянин.