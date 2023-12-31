У ніч проти неділі Росія скликала Радбез ООН, аби звинуватити Київ в обстрілі російського Бєлгорода.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив, що це нібито був «терористичний напад київського режиму». Москва звинуватила Україну в застосуванні заборонених касетних боєприпасів.

Водночас члени Радбезу ООН розкритикували заяви Росії.

США, Велика Британія і Франція нагадали РФ, хто розпочав війну проти України. Представники цих країн наголосили, що Кремль може вивести свої війська з українських територій та закінчити бойові дії в будь-який момент.

Політичний координатор представництва Великої Британії при ООН Том Фіппс заявив, що звинувачувати в загибелі росіян слід передусім президента РФ Владіміра Путіна.

«Якщо Росія хоче, щоб когось звинуватили в загибелі росіян у цій війні, то слід починати з президента Путіна», - сказав дипломат.

Британський представник звернув увагу на удари росіян по цивільній інфраструктурі України.

«Не зумівши перемогти Україну у воєнному плані, Росія перейшла до невибіркових нападів на цивільне населення», - зазначив він.

Представник США при ООН Джон Келлі також поклав відповідальність на Путіна і зауважив, що ця війна - вибір російського президента.

«Це війна за його вибором, яка має на меті захоплення суверенної території іншої держави-члена ООН»,- зауважив Келлі.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр зазначив, що Україна захищається відповідно до статуту організації, тоді як РФ нехтує міжнародними правилами.

За словами постпреда Франції, скликання цього засідання - це спосіб для Росії відреагувати на засідання, організоване напередодні за запитом України.

Французький дипломат вважає, що Росія, займаючи місце постійного члена, «продовжує зловживати роботою Ради Безпеки».

Російські обстріли України також засудили представники Японії, Албанії, Мальти та інших країн.

Водночас Чехія відмовилась брати участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке Росія скликала через вибухи в Бєлгороді.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав звинувачення Москви на адресу Києва пропагандою.

«Ми відмовляємося, щоб Росія будь-куди викликала нас. Чехія не буде слугувати отруєній брехнею пропаганді агресора. Ми будемо раді прийти на засідання, коли Росія захоче обговорити у Радбезі відведення своїх окупаційних військ», - написав він у соцмережі.

Напередодні в російському Бєлгороді пролунали вибухи.

Джерела в українській спецслужбі кажуть, що вибухи та пожежі в центрі міста сталися через неефективну роботу російської ППО, а Сили оборони України працювали по військових об'єктах.