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Карикатури
Сергій Коляда: 2024 без Путіна (з невеликою допомогою наших друзів)
Сергій Коляда: 2024 без Путіна (з невеликою допомогою наших друзів)
Сергій Коляда про новорічні побажання.
Сергій Коляда
| грудень 31, 2023, 11:38
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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