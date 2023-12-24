Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
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Сергій Коляда
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Сергій Коляда
За зустріччю Байдена і Зеленського підглядали уважно
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За зустріччю Байдена і Зеленського підглядали уважно
Сергій Коляда
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