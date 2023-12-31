Культурна спадщина України як частина світової культури потребує більш потужної підтримки.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

На його думку, нехтувати українськими проблемами в сфері культури означає нехтувати культурою світу.

Ростислав Карандєєв додав, що гуманітарна сфера в Україні нині фінансується за рахунок донорів. Однак, Київ сподівається на більш якісну підтримку.

«Ми маємо чесно казати, ми живемо зараз за рахунок донорів. І уряд, і Президент України неодноразово казали, що макрофінансова допомога є сьогодні визначальною для стійкості України. Весь гуманітарний комплекс, в тому числі сфера культури, сьогодні значною мірою фінансується за рахунок донорів. І ми розуміємо, що без такої підтримки світової спільноти ми не витягнемо. Тому, позначаючи наші потреби, актуалізуючи їх, ми вправі розраховувати і на додаткову, більш потужну, більш якісну підтримку», - сказав Карандєєв.

Він переконаний, що культура є важливою для боротьби з російською агресією.

«Я вам хочу сказати, що це великий виклик, взагалі розуміння того, що культура важлива як складова опору, як складова боротьби з агресором, як складова формування нашої внутрішньої сили, внутрішньої нашої національної ідентичності, як складової духовного опору. Без цього ми не можемо розраховувати на належну мотивацію людей на фронті, на мотивацію в мирні часи», - наголосив урядовець.